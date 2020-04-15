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Заразившийся коронавирусом Жонатас: я выздоровел, снова чувствую себя на все 100%

Заразившийся коронавирусом Жонатас: я выздоровел, снова чувствую себя на все 100%
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Рубина» Жонатас, выступающий сейчас за «Эльче», сказал, что вылечился от заболевания, вызванного коронавирусом.

«Я выздоровел, снова чувствую себя на все сто. Но до сих пор не знаю, как и где я его подхватил. Всё началось с чувства общего недомогания, потом появились лихорадка и кашель. У меня так сильно болела голова. Сначала подумал, это просто мигрень. С учётом всех этих симптомов врач клуба предложил пройти тест на COVID-19, и он был положительным.

Тренироваться было невозможно, чувствовал себя таким слабым. Однажды чуть не потерял сознание в душе. Никогда не чувствовал такой боли и потерял все силы. К счастью, за последние несколько дней смог снова начать тренироваться. Чувствую себя хорошо и не могу дождаться, чтобы вернуться на поле.

Понял, что коронавирус нельзя недооценивать. Здоровье и безопасность являются абсолютным приоритетом, поэтому давайте уважать правила и поддерживать надежду. Вместе мы выберемся из этой ситуации», — приводит Football Itaia слова Жонатаса, сказанные в эфире TMW Radio.

Ранее Жонатас рассказал, как проходило заболевание, вызванное коронавирусом.

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