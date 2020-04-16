Клубы Ла Лиги могут внедрить устройства инфракрасной термометрии на стадионах

Клубы чемпионата Испании могут прибегнуть к инфракрасной термометрии на стадионах после возобновления сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса, сообщает Marca.

По данным источника, клубы Ла Лиги могут использовать специальные устройства, которые будут устанавливать на входах на стадионы, для контроля температуры тела. Одним из симптомов коронавируса является повышенная температура.

Чемпионат Испании приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Футболисты испанских клубов находятся на карантине.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 133 тыс. смертей.