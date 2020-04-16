Футбол сегодня: в Беларуси стартует 5-й тур Высшей лиги

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были приостановлены. Тем не менее сегодня, 16 апреля, состоится сразу несколько матчей.



Главные встречи дня пройдут в Беларуси, где стартует 5-й тур Высшей лиги. В 17:30 мск начнётся матч между «Энергетиком-БГУ» и «Городеей». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Следом, в 19:30 мск, прозвучит стартовый свисток во встрече минского «Динамо» с «Неманом». На «Чемпионате» также пройдёт текстовая онлайн-трансляция.



Также в Беларуси состоятся матчи резервных команд Высшей лиги. В 14:00 мск начнут играть солигорский «Шахтёр» и «Слуцк», а в 17:00 мск на поле сойдутся «Белшина» и «Смолевичи».



Помимо этого, сегодня проведут товарищеский матч шведские клубы «Альфсборг» и «Гарда». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

Результаты всех футбольных матчей 15 апреля