«ПСЖ» и «Эвертон» интересуются защитником «Наполи» Алланом

«Пари Сен-Жермен» и «Эвертон» интересуются бразильским полузащитником «Наполи» Маркесом Алланом. Об этом сообщает Calciomercato.
По данным источника, по ходу нынешнего сезона у Аллана ухудшились отношения с наставником неаполитанцев Дженнаро Гаттузо, из-за чего бразилец намерен покинуть клуб грядущим летом. В частности специалист недоволен конфликтом Аллана с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом. Сумма трансфера может составить € 40-45 млн.
«ПСЖ» уже пытался подписать игрока и в зимнее, и в летнее трансферные окна предыдущего сезона, однако клубам не удалось договориться о переходе. Нынешнее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года.
29-летний Аллан перешёл в «Наполи» летом 2015 года из «Удинезе». Сумма трансфера составила € 11,5 млн.
- 16 апреля 2020
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