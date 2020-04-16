«ПСЖ» и «Эвертон» интересуются защитником «Наполи» Алланом

«Пари Сен-Жермен» и «Эвертон» интересуются бразильским полузащитником «Наполи» Маркесом Алланом. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, по ходу нынешнего сезона у Аллана ухудшились отношения с наставником неаполитанцев Дженнаро Гаттузо, из-за чего бразилец намерен покинуть клуб грядущим летом. В частности специалист недоволен конфликтом Аллана с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом. Сумма трансфера может составить € 40-45 млн.

«ПСЖ» уже пытался подписать игрока и в зимнее, и в летнее трансферные окна предыдущего сезона, однако клубам не удалось договориться о переходе. Нынешнее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года.

29-летний Аллан перешёл в «Наполи» летом 2015 года из «Удинезе». Сумма трансфера составила € 11,5 млн.