«Челси» не продаст Канте, несмотря на интерес «Реала», «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса»

«Челси» не собирается продавать полузащитника Н'Голо Канте в летнее трансферное окно, сообщает журналист Никола Скира в своём «твиттере».

По данным источника, лондонский клуб хочет сохранить игрока, несмотря на интерес со стороны «Реала», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен» и «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что Канте также предпочитает остаться в «Челси». До этого в зарубежных СМИ утверждали, что в «Челси» недовольны формой Канте, которую тот демонстрировал в последние месяцы перед паузой. Лондонцы рассматривают вариант с обменом француза на хавбека «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который на правах аренды выступает за мюнхенскую «Баварию».

Н’Голо защищает цвета «Челси» с лета 2016 года. За француза синие заплатили «Лестер Сити» € 35,8 млн. Контракт Канте рассчитан до 30 июня 2023 года.

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В нынешнем сезоне Н’Голо забил 3 мяча в 22 матчах за «Челси» во всех турнирах.