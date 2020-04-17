Сергей Лавров: «Спартак» – это больше чем команда. Это как родина, её не выбирают

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как начал болеть за московский «Спартак».

«Для меня „Спартак“ это больше чем команда, это то, что даже во время самых тяжёлых переговоров помогает найти душевное равновесие. „Спартак“ со мной всю сознательную жизнь. Других команд никогда не было. В первом классе, когда я жил у бабушки с дедушкой в Ногинске, стадион местного „Спартака“ находился рядом с домом. Из того же периода пошло и увлечение футболом в целом, в который регулярно играю. Как я уже говорил, в моём понимании, „Спартак“ – это как родина, её не выбирают», — приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса. В чемпионате России сыграно 22 тура. «Спартак» располагается на 8-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 28 очков. Лидером чемпионата является «Зенит» (50).