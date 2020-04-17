Защитник «Спартака» Айртон с женой принял участие в Nanana Challenge

Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас вслед за другими футболистами стал участником Nanana Challenge.
Суть челленджа заключается в исполнении танца под песню Oh Nanana группы Bonde R300. Как и большинство коллег, бразилец станцевал со своей женой, одевшись с ней практически в одинаковую одежду. Видео Айртон опубликовал в своём «инстаграме».
Участие в Nanana Challenge уже приняли полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто, а также футболисты «Бетиса» Кристиан Тельо и Марк Бартра, которые ранее также защищали цвета каталонского клуба. Позднее это сделали ещё один экс-игрок сине-гранатовых Хави Эрнандес, в настоящее время тренирующий «Аль-Садд», и нападающий «Барселоны» Луис Суарес.
Напомним, практически все национальные чемпионаты в настоящее время приостановлены из-за пандемии коронавируса. В их число входят и ведущие европейские лиги.
- 17 апреля 2020
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