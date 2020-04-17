Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Спартака» Айртон с женой принял участие в Nanana Challenge

Защитник «Спартака» Айртон с женой принял участие в Nanana Challenge
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас вслед за другими футболистами стал участником Nanana Challenge.

Суть челленджа заключается в исполнении танца под песню Oh Nanana группы Bonde R300. Как и большинство коллег, бразилец станцевал со своей женой, одевшись с ней практически в одинаковую одежду. Видео Айртон опубликовал в своём «инстаграме».

Участие в Nanana Challenge уже приняли полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто, а также футболисты «Бетиса» Кристиан Тельо и Марк Бартра, которые ранее также защищали цвета каталонского клуба. Позднее это сделали ещё один экс-игрок сине-гранатовых Хави Эрнандес, в настоящее время тренирующий «Аль-Садд», и нападающий «Барселоны» Луис Суарес.

Напомним, практически все национальные чемпионаты в настоящее время приостановлены из-за пандемии коронавируса. В их число входят и ведущие европейские лиги.

15 российских игроков, которые круче всех выросли в текущем сезоне
Чьи карьерные кривые устремились вверх.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020