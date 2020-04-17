«Наполи» контактирует с окружением Азмуна

Стали известны новые подробности интереса «Наполи» к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.



Как сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира, представители итальянского клуба контактируют с окружением 25-летнего иранского футболиста. Отмечается, что спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли является настолько большим поклонником Сердара, что следит за его игрой уже несколько месяцев.



Ранее сообщалось, что в услугах Азмуна также заинтересованы сразу несколько клубов английской Премьер-лиги.



Сердар выступает за «Зенит» с 2019 года, а ранее играл за «Рубин» и «Ростов». В нынешнем сезоне он провёл 21 матч в чемпионате России, забил 10 голов (1 – с пенальти) и отдал 6 результативных передач.

Азмун заинтересовал два клуба АПЛ. «Зенит» не продаст игрока меньше чем за € 35 млн