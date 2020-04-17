Самедов: Шюррле в «Спартаке» запомнился шумом вокруг перехода чемпиона мира
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал решение красно-белых отказаться от возможности выкупить контракт хавбека Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии».
«К сожалению, Шюррле последнее время больше лечился. Наверное, по этой причине и не стали его выкупать. Когда Андре пришёл, показал себя ярко, но потом только лечился.
В «Спартаке» запомнился тем, что было много шума вокруг перехода чемпиона мира. Вроде бы несколько матчей хорошо провёл, а больше и сказать нечего. Может, я не видел. Слышал, у него проблемы со здоровьем. Там действительно всё серьёзно. Если так, то проблемы нужно решать», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
10 легионеров РПЛ, которые за последние пять лет подешевели больше всего
А когда-то играли в Европе.
Читайте также
- 17 апреля 2020
-
21:15
-
20:52
-
20:46
-
20:42
-
20:25
-
20:22
-
20:10
-
20:00
-
19:48
-
19:45
-
19:23
-
19:17
-
18:59
-
18:56
-
18:51
-
18:39
-
18:26
-
18:24
-
18:06
-
18:02
-
17:51
-
17:39
-
17:30
-
17:21
-
17:20
-
17:09
-
16:49
-
16:25
-
16:23
-
16:18
-
16:03
-
15:51
-
15:48
-
15:44
-
15:37
Партнерский контент