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Самедов: Шюррле в «Спартаке» запомнился шумом вокруг перехода чемпиона мира

Самедов: Шюррле в «Спартаке» запомнился шумом вокруг перехода чемпиона мира
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал решение красно-белых отказаться от возможности выкупить контракт хавбека Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии».

«К сожалению, Шюррле последнее время больше лечился. Наверное, по этой причине и не стали его выкупать. Когда Андре пришёл, показал себя ярко, но потом только лечился.

В «Спартаке» запомнился тем, что было много шума вокруг перехода чемпиона мира. Вроде бы несколько матчей хорошо провёл, а больше и сказать нечего. Может, я не видел. Слышал, у него проблемы со здоровьем. Там действительно всё серьёзно. Если так, то проблемы нужно решать», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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