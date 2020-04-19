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«Арсенал» сделал запрос в «Валенсию» по трансферу Родриго

«Арсенал» сделал запрос в «Валенсию» по трансферу Родриго
Футбол / Англия 0

Нападающий «Валенсии» Родриго Морено может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Об этом сообщает Mirror.

По данным источника, лондонский клуб ищет замену Пьер-Эмерику Обамеянгу, который может покинуть клуб после окончания контракта в 2021 году. Сообщается, что «Арсенал» направил в «Валенсию» запрос по трансферу форварда, а владелец клуба Питер Лим готов отпустить игрока.

Родриго родился в Бразилии, но в юном возрасте вместе с семьёй переехал в Испанию. Выступал за юношеские команды мадридского «Реала», португальскую «Бенфику» и английский «Болтон». Нападающий защищает цвета «Валенсии» с 2014 года. В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата Морено провёл за «Валенсию» 21 матч, стал автором 2 забитых мячей и 9 результативных передач.

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