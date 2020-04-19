«Барселона» хочет продать Коутиньо за € 125 млн. Клубу нужны деньги на Неймара

Бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», летом может покинуть каталонский клуб, сообщает Goal.com.

По данным источника, «Барселона» намерена продать Коутиньо и выручить € 125 млн. Клубу необходимы средства на возвращение нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, а также на приобретение форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Сообщается, что идеальным вариантом продажи Коутиньо считаются клубы из чемпионата Англии, так как они располагают необходимыми финансовыми возможностями. Кроме того, игрок говорил, что хотел бы вернуться в АПЛ.

Коутиньо защищал цвета «Ливерпуля» с 2013 по 2018 год, после чего перешёл в «Барселону» за € 145 млн. За испанский клуб провёл 76 матчей, забил 21 мяч и отдал 11 результативных передач.