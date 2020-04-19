«Ты королева танцев». Тарасов сыграл с женой в Just Dance

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов опубликовал в «сториз» своего «Инстаграма» танец со своей женой Анастасией.

Тарасов станцевал вместе с супругой в игре Just Dance. «Ты королева танцев», — похвалил жену Тарасов.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Тарасов присоединился к «Рубину» в феврале этого года на правах свободного агента, однако спустя три дня после подписания контракта сломал ногу. До этого хавбек пребывал без клуба с момента истечения соглашения с «Локомотивом» летом 2019 года.

Ранее Анастасия Костенко, жена Дмитрия Тарасова, в своём «инстаграме» показала, как муж дарил ей на день рождения машину. На видео футболист выводит свою супругу во двор дома с закрытыми глазами. Убрав окружающие панели, служащие подарочной упаковкой, Анастасия увидела автомобиль Porsche.