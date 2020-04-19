Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ты королева танцев». Тарасов сыграл с женой в Just Dance

«Ты королева танцев». Тарасов сыграл с женой в Just Dance
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов опубликовал в «сториз» своего «Инстаграма» танец со своей женой Анастасией.

Тарасов станцевал вместе с супругой в игре Just Dance. «Ты королева танцев», — похвалил жену Тарасов.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Тарасов присоединился к «Рубину» в феврале этого года на правах свободного агента, однако спустя три дня после подписания контракта сломал ногу. До этого хавбек пребывал без клуба с момента истечения соглашения с «Локомотивом» летом 2019 года.

Ранее Анастасия Костенко, жена Дмитрия Тарасова, в своём «инстаграме» показала, как муж дарил ей на день рождения машину. На видео футболист выводит свою супругу во двор дома с закрытыми глазами. Убрав окружающие панели, служащие подарочной упаковкой, Анастасия увидела автомобиль Porsche.

Жена Тарасова показала, как муж дарил ей Porsche
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020