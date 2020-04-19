Роберто Мартинес: скоро Азар cможет бегать. Его восстановление проходит хорошо

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился информацией о ходе восстановления травмированного бельгийского нападающего мадридского «Реала» Эдена Азара.

«Я знаю, что восстановление Азара проходит хорошо. Скоро он сможет бегать. Его операция прошла хорошо. Мы опасались, что через 4-5 недель у него могут возникнуть осложнения, но ничего не произошло. Мы уверены, что он вернётся в строй более сильным, чем был. Хорошо, что операцию ему сделали до вспышки коронавируса. Верю, что он вскоре вернётся в строй», – приводит слова Мартинеса HLN.

В марте Азар перенёс операцию после травмы, полученной в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1), который состоялся 22 февраля. До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.



Бельгиец перешёл в «Реал» летом прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт гол и результативную передачу.