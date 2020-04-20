Селюк: Кокорин ещё может уехать. Ему лучше пойти в чемпионат Испании

Футбольный агент Дмитрий Селюк в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» прокомментировал высказывание нападающего «Сочи» Александра Кокорина об интересе к нему со стороны итальянских клубов.



«Верю ли словам Кокорина? Я предпочитаю передачу «Что? Где? Когда?», чем «Верю не верю». Я думаю, что Кокорину лучше пойти в испанский чемпионат. Может, конечно, перейти и в итальянский. Кокорин, безусловно, хороший футболист. Но на его месте я бы подумал. Смотря в какую команду ещё.



Мне очень понравились слова Аршавина на эту тему, который сказал: «Человек играет хорошо в футбол. Он год не тренировался, сидел в тюрьме. Мы говорим об уровне чемпионата России. Он год находился на отдыхе, а сейчас является одним из лучших игроков РПЛ». К сожалению, большинство спортдиров – бывшие переводчики. Много талантливой молодёжи, но им не дают прорваться. Кокорин ещё может уехать. Он правильно сделал, что пошёл в «Сочи», показав, что вернулся в футбол», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

Кокорин: на меня вышли серьёзные люди. Есть варианты в Италии