Селюк: Кокорин ещё может уехать. Ему лучше пойти в чемпионат Испании

Футбольный агент Дмитрий Селюк в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» прокомментировал высказывание нападающего «Сочи» Александра Кокорина об интересе к нему со стороны итальянских клубов.
«Верю ли словам Кокорина? Я предпочитаю передачу «Что? Где? Когда?», чем «Верю не верю». Я думаю, что Кокорину лучше пойти в испанский чемпионат. Может, конечно, перейти и в итальянский. Кокорин, безусловно, хороший футболист. Но на его месте я бы подумал. Смотря в какую команду ещё.
Мне очень понравились слова Аршавина на эту тему, который сказал: «Человек играет хорошо в футбол. Он год не тренировался, сидел в тюрьме. Мы говорим об уровне чемпионата России. Он год находился на отдыхе, а сейчас является одним из лучших игроков РПЛ». К сожалению, большинство спортдиров – бывшие переводчики. Много талантливой молодёжи, но им не дают прорваться. Кокорин ещё может уехать. Он правильно сделал, что пошёл в «Сочи», показав, что вернулся в футбол», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
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