Вьери: Роналду может играть с сигаретой в зубах до 40 лет

Бывший нападающий «Интера» Кристиан Вьери сравнил бывшего своего партнёра по миланской команде Роналдо и форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«Мы с Роналдо друзья. Мне повезло, что он был моим партнёром в нападении «Интера». У него было всё: он был взрывным, мощным и быстрым футболистом. Казалось, что он танцует с мячом. На мой взгляд, Роналдо лучше Криштиану Роналду. Португалец — военная машина. Я восхищаюсь тем, что делает Роналду, и тем, что будет делать. Криштиану может играть с сигаретой в зубах до 40 лет, как говорят в Италии. У него фигура как у скульптуры», — приводит слова Вьери Daily Mail.

Напомним, Вьери и Роналдо вместе играли в составе миланского «Интера» с 1999 по 2002 год.