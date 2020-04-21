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Головин забил «ПСЖ», Суарес укусил Ивановича — яркие события 21 апреля

Головин забил «ПСЖ», Суарес укусил Ивановича — яркие события 21 апреля
Футбол / Англия 0

«Чемпионат» предоставляет возможность вспомнить, что происходило в мире спорта в прошлом. Функция перемотки времени на 10 лет назад доступна в «Матч-центре».

11 лет назад, 21 апреля 2009 года, состоялся легендарный матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом» в 33-м туре английской Премьер-лиги.

Главным героем встречи стал российский нападающий гостей Андрей Аршавин, который забил четыре мяча. Матч завершился со счётом 4:4.

Четыре гола Аршавина не помогли "Арсеналу" победить
Англия - Премьер-лига. 33-й тур
21 апреля 2009, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Аршавин – 36'   1:1 Торрес – 49'   2:1 Бенаюн – 56'   2:2 Аршавин – 67'   2:3 Аршавин – 70'   3:3 Торрес – 72'   3:4 Аршавин – 90'   4:4 Бенаюн – 90+3'

Двумя годами позднее, 21 апреля 2011 года, мадридский «Реал» встречался с «Барселоной» в финале Кубка Испании.

Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, а судьбу противостояния на 103-й минуте решил нападающий «сливочных» Криштиану Роналду, который ударом головой принёс своей команде трофей.

"Реал" обыграл "Барселону" и завоевал кубок Испании
Кубок Испании. Финал
20 апреля 2011, среда. 23:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
0 : 1
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Роналду – 103'
Удаления: нет / Ди Мария – 120+1'

Кубковое «класико» также запомнилось событиями после финального свистка.

Во время торжественного парада в Мадриде защитник «Реала» Серхио Рамос уронил трофей под колёса автобуса. Водитель этого не заметил, и кубок был смят транспортным средством.

Серхио Рамос выпустил из рук кубок прямо под колёса автобуса

21 апреля 2013 года «Ливерпуль» принимал «Челси» в 34-м туре чемпионата Англии.

Главным событием встречи стал инцидент с участием нападающего хозяев Луиса Суареса, который в ходе борьбы укусил защитника Бранислава Ивановича. Судья не увидел эпизода, в результате чего уругваец остался на поле и голом на 6-й компенсированной минуте принёс своей команде ничью – 2:2.

Суарес укусил Ивановича во время матча "Ливерпуль" — "Челси"
Англия - Премьер-лига. 34-й тур
21 апреля 2013, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон
0:1 Оскар – 26'   1:1 Старридж – 52'   1:2 Азар – 57' (пен)   2:2 Суарес – 90+6'

Наконец, год назад, 21 апреля 2019 года, состоялся матч 33-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Монако».

Встреча завершилась победой парижан со счётом 3:1. Пропустив три мяча, монегаски ответили голом российского полузащитника Александра Головина на 80-й минуте.

Головин забил «ПСЖ»
Франция - Лига 1. 33-й тур
21 апреля 2019, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Монако
Монако
1:0 Мбаппе – 15'   2:0 Мбаппе – 38'   3:0 Мбаппе – 56'   3:1 Головин – 80'
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