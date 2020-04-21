Головин забил «ПСЖ», Суарес укусил Ивановича — яркие события 21 апреля

«Чемпионат» предоставляет возможность вспомнить, что происходило в мире спорта в прошлом. Функция перемотки времени на 10 лет назад доступна в «Матч-центре».
11 лет назад, 21 апреля 2009 года, состоялся легендарный матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом» в 33-м туре английской Премьер-лиги.
Главным героем встречи стал российский нападающий гостей Андрей Аршавин, который забил четыре мяча. Матч завершился со счётом 4:4.
Двумя годами позднее, 21 апреля 2011 года, мадридский «Реал» встречался с «Барселоной» в финале Кубка Испании.
Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, а судьбу противостояния на 103-й минуте решил нападающий «сливочных» Криштиану Роналду, который ударом головой принёс своей команде трофей.
Кубковое «класико» также запомнилось событиями после финального свистка.
Во время торжественного парада в Мадриде защитник «Реала» Серхио Рамос уронил трофей под колёса автобуса. Водитель этого не заметил, и кубок был смят транспортным средством.
21 апреля 2013 года «Ливерпуль» принимал «Челси» в 34-м туре чемпионата Англии.
Главным событием встречи стал инцидент с участием нападающего хозяев Луиса Суареса, который в ходе борьбы укусил защитника Бранислава Ивановича. Судья не увидел эпизода, в результате чего уругваец остался на поле и голом на 6-й компенсированной минуте принёс своей команде ничью – 2:2.
Наконец, год назад, 21 апреля 2019 года, состоялся матч 33-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Монако».
Встреча завершилась победой парижан со счётом 3:1. Пропустив три мяча, монегаски ответили голом российского полузащитника Александра Головина на 80-й минуте.
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