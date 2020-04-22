Почеттино и Аллегри рассматриваются на пост главного тренера «Ньюкасла»

Руководство «Ньюкасл Юнайтед» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера клуба, сообщает ESPN.
По данным источника, в руководстве клуба хотят подписать контракт со знаменитым специалистом. Так, владельцы рассматривают кандидатуры Массимилиано Аллегри, Маурисио Почеттино, Люсьена Фавра и Рафаэля Бенитеса.
Бенитес на данный момент возглавляет «Далянь Ифан», Фавр занимает пост главного тренера «Боруссии», а Почеттино и Аллегри находятся без работы.
«Ньюкасл», набрав 35 очков в 29 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея 8 очков отрыва от зоны вылета.
В последнем, 29-м, туре чемпионата Англии до объявленного перерыва в связи с пандемией коронавируса «Ньюкасл» на выезде встречался с «Саутгемптоном» (1:0). Видео единственного забитого мяча во встрече доступно на «Чемпионате».
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