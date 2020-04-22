Amnesty International: АПЛ рискует стать дурочкой, если позволит саудитам купить «Ньюкасл»

Директор британского отделения международной неправительственной организации Amnesty International Кейт Аллен посоветовала руководству английской Премьер-лиги заблокировать сделку по продаже «Ньюкасл Юнайтед» за £ 300 млн (€ 341 млн) суверенному фонду из Саудовской Аравии, который управляется наследным принцем страны Мухаммедом ибн Салманом.
«У меня есть сомнения в том, что владельцы и руководители компании, стремящейся приобрести «Ньюкасл Юнайтед», соответствуют стандартам, которые защищают репутацию и имидж игры.
Наследный принц Саудовской Аравии может стать бенефициарным владельцем «Ньюкасла». О каком положительном влиянии на имидж и репутацию Премьер-лиги мы можем говорить?
АПЛ рискует стать дурочкой, прикрывающейся гламуром и престижем, чтобы скрыть действия, которые являются аморальными с точки зрения международного права и противоречат ценностям лиги и мирового футбольного сообщества», — цитирует Аллен Goal.
- 22 апреля 2020
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