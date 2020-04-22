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Белорусский тренер Бага: как россияне могут критиковать, когда у них проблем столько же?

Белорусский тренер Бага: как россияне могут критик
Белорусский тренер Бага: как россияне могут критиковать, когда у них проблем столько же?
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер БАТЭ Алексей Бага, ныне возглавляющий литовский клуб «Жальгирис», поделился мыслями о нынешнем розыгрыше чемпионата Беларуси.

«Чемпионат действительно интересным получается. Видна работа тренеров, игроки тоже стараются. Отрадно, что конкуренция создаётся – как среди футболистов, так и среди тренеров. Рано говорить, что кто-то ослабел, кто-то стал сильнее. Нужно смотреть на длинной дистанции.

Что касается высказываний россиян, это всё беспочвенно. Каждый может критиковать общими фразами. Но как это можно делать в то время, когда у них в своём чемпионате проблем столько же, а, может быть, ещё и больше? Не вижу причин, по которым можно так высказываться относительно кого-то со стороны, когда у тебя самого не всё гладко. Да, в каких-то моментах мы уступаем РПЛ, уступаем в условиях и бюджетах, но даже с такими скромными по мировым меркам бюджетами мы не раз привозили сюда грандов европейского футбола и даже побеждали. Я стараюсь пропускать такое и искать в нашем футболе позитив. Сейчас и без того плохих новостей хватает», — цитирует Бага Football.by.

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