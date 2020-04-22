Гончаренко: понравилась фраза: «Жена занимается тем, что тратит заработанные мною деньги»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко назвал тренера, который оказал на него наибольшее влияние.
«Джампьеро Вентура. Это бывший главный тренер сборной Италии. Я был у него в «Бари», он на меня очень сильное впечатление произвёл. К сожалению, у него в сборной Италии не получилось. Даже когда общался с Лучано Спалетти, он говорил: «Если хочешь что-то почерпнуть, надо общаться с Вентурой».
Это я к тому, что можно назвать Юргена Клоппа, Жозе Моуринью, Хосепа Гвардиолу, Юлиана Нагельсмана, который сейчас очень хорошо работает в «Лейпциге», но мне хочется отметить Вентуру. После общения он очень приятное впечатление произвёл.
Кстати, он был в Минске и дал интервью. Мне понравилась одна его фраза, которую я жене прямо процитировал и сказал, чтобы она выписала и повесила на стене. У него спросили: «Чем занимается ваша жена?». На мой взгляд, был просто блестящий ответ: «Жена занимается тем, что тратит заработанные мною деньги», — сказал Гончаренко в интервью пресс-службе «армейцев».
- 22 апреля 2020
-
14:07
-
13:45
-
13:42
-
13:36
-
13:29
-
13:17
-
13:13
-
12:50
-
12:46
-
12:08
-
12:01
-
11:48
-
11:47
-
11:10
-
11:06
-
11:04
-
11:00
-
10:37
-
10:30
-
10:29
-
10:19
-
09:59
-
09:55
-
09:37
-
09:35
-
09:17
-
09:02
-
08:41
-
08:30
-
07:49
-
07:32
-
07:16
-
06:35
-
06:09
-
05:51