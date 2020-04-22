Гончаренко: понравилась фраза: «Жена занимается тем, что тратит заработанные мною деньги»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко назвал тренера, который оказал на него наибольшее влияние.

«Джампьеро Вентура. Это бывший главный тренер сборной Италии. Я был у него в «Бари», он на меня очень сильное впечатление произвёл. К сожалению, у него в сборной Италии не получилось. Даже когда общался с Лучано Спалетти, он говорил: «Если хочешь что-то почерпнуть, надо общаться с Вентурой».

Это я к тому, что можно назвать Юргена Клоппа, Жозе Моуринью, Хосепа Гвардиолу, Юлиана Нагельсмана, который сейчас очень хорошо работает в «Лейпциге», но мне хочется отметить Вентуру. После общения он очень приятное впечатление произвёл.

Кстати, он был в Минске и дал интервью. Мне понравилась одна его фраза, которую я жене прямо процитировал и сказал, чтобы она выписала и повесила на стене. У него спросили: «Чем занимается ваша жена?». На мой взгляд, был просто блестящий ответ: «Жена занимается тем, что тратит заработанные мною деньги», — сказал Гончаренко в интервью пресс-службе «армейцев».