«Динамо» пригласило телеведущего Владимира Соловьёва на домашний матч

Пресс-служба московского «Динамо» пригласила телеведущего Владимира Соловьёва на домашний матч клуба. Ранее Соловьёв заявил, что не может болеть за бело-голубых.

«Узнали об утерянном интересе Владимира Соловьёва к московскому «Динамо». Приглашаем Владимира Рудольфовича на первый домашний матч со зрителями, чтобы:

— познакомиться с новым стадионом-красавцем в Петровском парке;

— посмотреть за работой тренерской династии коренных динамовцев — главного тренера Кирилла Новикова и помогающего ему отца Александра Новикова, рекордсмена по количеству игр за наш клуб;

— приобрести клубную атрибутику;

— оценить игру команды и поделиться впечатлениями в прямом эфире #ДинамоТВ прямо со стадиона.



Наши двери открыты!" — говорится в официальном «инстаграме» московского клуба.