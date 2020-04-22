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«Динамо» пригласило телеведущего Владимира Соловьёва на домашний матч

«Динамо» пригласило телеведущего Владимира Соловьёва на домашний матч
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского «Динамо» пригласила телеведущего Владимира Соловьёва на домашний матч клуба. Ранее Соловьёв заявил, что не может болеть за бело-голубых.

«Узнали об утерянном интересе Владимира Соловьёва к московскому «Динамо». Приглашаем Владимира Рудольфовича на первый домашний матч со зрителями, чтобы:

— познакомиться с новым стадионом-красавцем в Петровском парке;
— посмотреть за работой тренерской династии коренных динамовцев — главного тренера Кирилла Новикова и помогающего ему отца Александра Новикова, рекордсмена по количеству игр за наш клуб;
— приобрести клубную атрибутику;
— оценить игру команды и поделиться впечатлениями в прямом эфире #ДинамоТВ прямо со стадиона.

Наши двери открыты!" — говорится в официальном «инстаграме» московского клуба.

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