Слушание по иску «Локомотива» против Ильи Геркуса отложено до 22 мая

Судебное слушание по исковому заявлению московского «Локомотива» против бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса перенесено на 22 мая, информируют на официальном сайте арбитражного суда Москвы.

Сообщается, что заседание было отложено в соответствии с указом президента «о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Слушание состоится 22 мая в 14:40 мск.

28 января стало известно, что клуб подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления составляет 144,6 млн руб. Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 года по декабрь 2018-го. В этот период клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевал Кубок России в сезоне-2016/2017.