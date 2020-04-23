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Слушание по иску «Локомотива» против Ильи Геркуса отложено до 22 мая

Слушание по иску «Локомотива» против Ильи Геркуса отложено до 22 мая
Футбол / РПЛ 0

Судебное слушание по исковому заявлению московского «Локомотива» против бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса перенесено на 22 мая, информируют на официальном сайте арбитражного суда Москвы.

Сообщается, что заседание было отложено в соответствии с указом президента «о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Слушание состоится 22 мая в 14:40 мск.

28 января стало известно, что клуб подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления составляет 144,6 млн руб. Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 года по декабрь 2018-го. В этот период клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевал Кубок России в сезоне-2016/2017.

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