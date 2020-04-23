«Моё счастье». Денис Глушаков опубликовал фото с дочками
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков, ранее выступавший за московский «Спартак», опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с дочерьми.
«Моё счастье», — написал Глушаков.
Посмотреть фотографию можно на странице Дениса Глушакова в «Инстаграме».
Напомним, на данный момент все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок. Пауза в Российской Премьер-Лиге продлится до 31 мая.
Глушаков выступает за «Ахмат» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 33-летний хавбек забил 2 мяча в 17 матчах Российской Премьер-Лиги. Ещё 2 гола Денис записал в свой актив в 3 встречах Кубка России.
Цорн заявил о готовности «Спартака» предоставить стадион врачам для борьбы с коронавирусом
Читайте также
- 23 апреля 2020
-
14:33
-
14:28
-
14:02
-
13:48
-
13:38
-
13:33
-
13:20
-
13:06
-
12:55
-
12:32
-
12:32
-
12:11
-
11:52
-
11:40
-
11:36
-
11:32
-
11:30
-
10:54
-
10:31
-
10:02
-
09:58
-
09:48
-
09:43
-
09:39
-
09:29
-
09:19
-
08:38
-
08:32
-
07:50
-
07:27
-
06:30
-
06:10
-
04:49
-
04:17
-
03:33
Партнерский контент