«Моё счастье». Денис Глушаков опубликовал фото с дочками

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков, ранее выступавший за московский «Спартак», опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с дочерьми.

«Моё счастье», — написал Глушаков.

Посмотреть фотографию можно на странице Дениса Глушакова в «Инстаграме».

Напомним, на данный момент все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок. Пауза в Российской Премьер-Лиге продлится до 31 мая.

Глушаков выступает за «Ахмат» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 33-летний хавбек забил 2 мяча в 17 матчах Российской Премьер-Лиги. Ещё 2 гола Денис записал в свой актив в 3 встречах Кубка России.