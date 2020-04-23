Игрок «Млады» Татаев: в Чехии возобновилась нормальная жизнь: народ гуляет, машины ездят

Российский защитник клуба «Млада-Болеслав» Алексей Татаев сообщил о возобновлении тренировок, ранее приостановленных из-за пандемии коронавируса.
«Тренировки у нас возобновились уже в понедельник. Тренируемся по группам, в каждой группе по восемь человек. Первая группа начинает тренировку в 10 утра, разминается полчаса на одном поле, затем переходит на другое. Потом приезжает вторая группа и так далее. Что касается мер предосторожности, то у нас измеряют температуру, везде стоят дезинфицирующие средства. Нет жёсткого контроля. Если будут какие-то проблемы, каждый об этом скажет.
В Чехии, можно сказать, возобновилась нормальная жизнь. Если выйдешь в город в час пик, всё выглядит так, как будто ничего и не было: народ гуляет, машины ездят. Рестораны и кафе пока закрыты, открываются только маленькие магазины», — сказал Татаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 23 апреля 2020
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