FA обвинила защитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера в неправомерном поведении
Футбольная ассоциация Англии (FA) признала поведение защитника «Тоттенхэм Хотспур» Эрика Дайера после матча 1/8 финала Кубка Англии с «Норвич Сити» (1:1, 2:3 — по пенальти) неправомерным, говорится на официальном сайте организации.
Напомним, после окончания матча Дайер пришёл на трибуну, чтобы разобраться с болельщиком, который во время игры якобы оскорблял Дайера и его младшего брата. Избежать потасовки помогло присутствие стюарда, не позволившего Дайеру подойти к фанату.
FA признала действия Дайера по отношению к болельщику угрожающими и неправомерными. Таким образом, 26-летний защитник обязан ответить на обвинения до 8 мая 2020 года.
Напомним, из-за пандемии коронавируса все футбольные турниры в Великобритании приостановлены.
Игрок «Тоттенхэма» Дайер полез на трибуну к болельщику, оскорблявшему его во время игры
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