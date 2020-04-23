FA обвинила защитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера в неправомерном поведении

Футбольная ассоциация Англии (FA) признала поведение защитника «Тоттенхэм Хотспур» Эрика Дайера после матча 1/8 финала Кубка Англии с «Норвич Сити» (1:1, 2:3 — по пенальти) неправомерным, говорится на официальном сайте организации.



Напомним, после окончания матча Дайер пришёл на трибуну, чтобы разобраться с болельщиком, который во время игры якобы оскорблял Дайера и его младшего брата. Избежать потасовки помогло присутствие стюарда, не позволившего Дайеру подойти к фанату.



FA признала действия Дайера по отношению к болельщику угрожающими и неправомерными. Таким образом, 26-летний защитник обязан ответить на обвинения до 8 мая 2020 года.



Напомним, из-за пандемии коронавируса все футбольные турниры в Великобритании приостановлены.

Игрок «Тоттенхэма» Дайер полез на трибуну к болельщику, оскорблявшему его во время игры