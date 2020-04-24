Футбол сегодня: в чемпионате Беларуси стартует 6-й тур

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все турниры по всему миру были приостановлены. Тем не менее сегодня, 24 апреля, состоится несколько матчей.



Главные встречи дня пройдут в Беларуси, где стартует 6-й тур Высшей лиги. В 18:00 мск прозвучит стартовый свисток в матче «Смолевичей» с минским «Динамо». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Следом, в 20:00 мск, начнут играть «Неман» и «Энергетик-БГУ». На «Чемпионате» также пройдёт текстовая онлайн-трансляция.



Также в Беларуси пройдут три встречи 6-го тура Высшей лиги среди резервных команд. В 13:00 мск начнутся матчи «Городея» – БАТЭ и «Брест» – «Шахтёр», а в 15:00 мск на поле сойдутся «Славия-Мозырь» и «Минск».



Помимо этого, сегодня состоятся два матча молодёжной лиги Туркмении. В 13:00 мск начнут играть «Энергетик» и «Алтын Асыр», а в 14:00 мск – «Копетдаг Ашхабад» и «Ахал».

Давайте скорее возобновим чемпионат. Сейчас это очень нужно Наверное, никогда в своей истории РПЛ не была так нужна.