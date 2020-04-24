Футбол сегодня: в чемпионате Беларуси стартует 6-й тур

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все турниры по всему миру были приостановлены. Тем не менее сегодня, 24 апреля, состоится несколько матчей.
Главные встречи дня пройдут в Беларуси, где стартует 6-й тур Высшей лиги. В 18:00 мск прозвучит стартовый свисток в матче «Смолевичей» с минским «Динамо». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Следом, в 20:00 мск, начнут играть «Неман» и «Энергетик-БГУ». На «Чемпионате» также пройдёт текстовая онлайн-трансляция.
Также в Беларуси пройдут три встречи 6-го тура Высшей лиги среди резервных команд. В 13:00 мск начнутся матчи «Городея» – БАТЭ и «Брест» – «Шахтёр», а в 15:00 мск на поле сойдутся «Славия-Мозырь» и «Минск».
Помимо этого, сегодня состоятся два матча молодёжной лиги Туркмении. В 13:00 мск начнут играть «Энергетик» и «Алтын Асыр», а в 14:00 мск – «Копетдаг Ашхабад» и «Ахал».
- 24 апреля 2020
-
10:23
-
10:15
-
10:08
-
09:52
-
09:48
-
09:30
-
08:44
-
07:31
-
06:59
-
06:40
-
06:18
-
05:54
-
05:31
-
04:58
-
03:44
-
03:36
-
03:24
-
03:21
-
02:47
-
02:33
-
02:26
-
02:02
-
01:45
-
01:27
-
00:53
-
00:40
-
00:22
-
00:18
- 23 апреля 2020
-
23:58
-
23:43
-
23:38
-
23:20
-
22:43
-
22:36
-
22:22