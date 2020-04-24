Алешандре: должен был подстричь ногти в раздевалке, но начальник «Спартака» меня оскорбил

Бывший защитник «Спартака» и сборной Бразилии Алешандре поделился воспоминаниями о поведении начальника команды Валерия Жиляева.



«Я должен был подстричь ногти в раздевалке, чтобы выйти на игру. Ногти были длинными и беспокоили меня, когда надевал бутсы. Но был один сотрудник клуба (и это не Романцев), которому всё это жутко не понравилось. Он наругался на меня, оскорбил очень неприятными словами. Меня это задело и расстроило, ведь ноги – мой инструмент!



Он защищал свою работу, но делал это слишком грубо, пересёк грань. Я почувствовал, что он меня вообще не уважает. Был слишком расстроен, через два дня ушёл из клуба. Эта история стала одной из причин! А ещё – проблемы в семье. Плюс тот факт, что я не играл. Хотя я был готов играть! И я хотел играть. Не верьте тем, кто утверждает обратное», — сказал Алешандре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Гончарову.

Один из самых загадочных легионеров «Спартака» — бразилец Алешандре. Мы его нашли Он стал первым игроком сборной Бразилии в истории РПЛ. Червиченко рассказывал, что его выгнали за стрижку ногтей в раздевалке. Это правда?