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Малафеев: в сравнении с Америкой у нас для поддержки бизнеса практически ничего не сделали

Малафеев: в сравнении с Америкой у нас для поддерж
Малафеев: в сравнении с Америкой у нас для поддержки бизнеса практически ничего не сделали
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь «Зенита», а ныне заместитель спортивного директора по общим вопросам клуба Вячеслав Малафеев поделился мнением о государственной поддержке бизнеса на фоне пандемии коронавируса.

«В Америке нужно просто привезти бумагу, и деньги напечатаются. Наша страна больше зависит от нефтяных и газовых доходов. Есть резервный фонд, которого, как говорят, хватит на несколько лет, если будет совсем плохо. Опять же, как смотреть на эти вещи. Если сравнивать с мерами, предпринятыми в Америке, безусловно, в нашей стране практически ничего не сделали. С другой стороны, наши основные меры были направлены не на бизнесы, а на решение локальной задачи: не допустить массового заражения. Мне кажется, будь я человеком, который принимает важные решения, для меня, наверное, эта задача тоже была бы основной. Государство не может позаботиться о каждом бизнесе в отдельности. Заботиться о своем бизнесе — это задача самого бизнесмена. Но я не оправдываю государство», — цитирует Малафеева «Фонтанка».

Ранее Малафеев рассказал, как пандемия коронавируса сказалась на его семье и бизнесе.

Вячеслав на протяжении всей карьеры выступал за петербургский «Зенит». Заслуженный мастер спорта, с 2003 по 2012 год играл за сборную России. В конце футбольной карьеры занялся бизнесом, владеет агентством недвижимости.

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