«Челси» продлил контракт с Оливье Жиру до 2021 года

Руководство лондонского «Челси» воспользовалось опцией продления соглашения с нападающим команды Оливье Жиру. Ранее контракт с 33-летним французом был рассчитан до 30 июня 2020 года, теперь — до 30 июня 2021 года, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В минувшее зимнее трансферное окно Жиру пытались приобрести «Наполи» и миланский «Интер». Оба клуба по-прежнему заинтересованы в форварде лондонцев.

Несмотря на продление договора с Оливье, «Челси» всё ещё хочет усилить состав нападающим «Наполи» Дрисом Мертенсом. Соглашение 32-летнего бельгийца с клубом из Неаполя истекает предстоящим летом. Стороны пока не могут договориться о продлении сотрудничества.

Жиру выступает за «Челси» с января 2018 года. В нынешнем сезоне француз забил 2 мяча в 9 матчах английской Премьер-лиги.