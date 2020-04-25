«Интер» заинтересован в подписании Артура, Мертенса, Вертонгена и Эмерсона

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте, заявлявший по ходу сезона об отсутствии выбора игроков в резерве, намерен исправить эту проблему в ближайшее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.
В шорт-лист нерадзурри попали такие игроки обороны, как Ян Вертонген из «Тоттенхэм Хотспур» и Эмерсон из «Челси». Приоритетными целями в линию полузащиты и атаки стали игроки «Барселоны» и «Наполи» — Артур и Дрис Мертенс соответственно.
Отмечается, что летом Вертонген и Мертенс станут свободными агентами, так что интерес к их персонам ожидается не только со стороны «Интера», которому придётся выдержать конкуренцию за игроков. Ранее сообщалось, что миланский клуб предложил 32-летнему бельгийцу Мертенсу двухлетний контракт с зарплатой в € 6 млн в год.
Дрис Мертенс перешёл в «Наполи» из голландского ПСВ летом 2013 года, в 2014-м он стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В текущем розыгрыше Серии А, приостановленном из-за пандемии коронавируса, Мертенс провёл 21 матч и забил шесть мячей.
23-летний бразилец Артур, ставший игроком «Барселоны» летом 2018 года, перейдя из «Гремио» за € 31 млн, в текущем сезоне принял участие в 23 матчах во всех турнирах за каталонский клуб, отметившись 4 забитыми мячами и 4 результативными передачами.
Советуем ознакомиться с видео тактического разбора игры «Интера» под руководством Конте.
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