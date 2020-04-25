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Роналду намерен остаться в «Ювентусе» до 2022 года

Роналду намерен остаться в «Ювентусе» до 2022 года
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду намерен выступать в составе туринского клуба до 2022 года, сообщает Tuttosport.

Напомним, португальский форвард перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года и заключил четырёхлетний контракт. Ранее сообщалось, что интерес к Роналду проявляет «Пари Сен-Жермен». Несмотря на информацию об интересе со стороны парижской команды, нападающий намерен отработать соглашение до конца.

В этом сезоне Роналду принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (семь — с пенальти) и сделал 3 результативные передачи.

Ранее Роналду опубликовал видео со дня рождения племянницы.

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