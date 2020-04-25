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Восстановление Коутиньо после операции займёт 6 недель

Восстановление Коутиньо после операции займёт 6 недель
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», перенёс операцию на правой лодыжке, сообщает Sport Bild.

По информации источника, хирургическое вмешательство потребовалось из-за того, что у игрока был обнаружен артремфит. Через 2 недели 27-летний бразильский футболист начнёт реабилитационный курс. Ожидается, что через 6 недель Коутиньо сможет вернуться к полноценным тренировкам.

В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 22 матчах немецкой Бундеслиги, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт Коутиньо с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года. Сезон в немецкой Бундеслиге приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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