Восстановление Коутиньо после операции займёт 6 недель
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», перенёс операцию на правой лодыжке, сообщает Sport Bild.
По информации источника, хирургическое вмешательство потребовалось из-за того, что у игрока был обнаружен артремфит. Через 2 недели 27-летний бразильский футболист начнёт реабилитационный курс. Ожидается, что через 6 недель Коутиньо сможет вернуться к полноценным тренировкам.
В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 22 матчах немецкой Бундеслиги, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт Коутиньо с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года. Сезон в немецкой Бундеслиге приостановлен из-за пандемии коронавируса.
«Барселона» хочет продать Коутиньо за € 125 млн. Клубу нужны деньги на Неймара
Читайте также
- 25 апреля 2020
-
15:25
-
15:17
-
15:10
-
14:53
-
14:53
-
14:22
-
14:21
-
13:57
-
13:41
-
13:27
-
13:26
-
12:52
-
12:31
-
12:24
-
12:07
-
12:03
-
11:51
-
11:44
-
11:19
-
10:54
-
10:44
-
10:43
-
10:24
-
10:14
-
09:49
-
09:43
-
09:31
-
09:18
-
09:17
-
08:30
-
08:30
-
07:48
-
07:37
-
07:16
-
07:04
Партнерский контент