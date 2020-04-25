Игрок «Монпелье», госпитализированный с коронавирусом, введён в искусственную кому

Французский полузащитник «Монпелье» Жуниор Самбия, ранее госпитализированный с симптомами коронавируса, введён в искусственную кому, сообщает France Info.
По информации источника, у 23-летнего футболиста подтвердился диагноз коронавирус. Накануне Самбия был переведён в отделение реанимации из-за ухудшения состояния здоровья. На данный момент игрок введён в искусственную кому. Его состояние оценивается как стабильное.
В этом сезоне Самбиа принял участие в 22 матчах за «Монпелье» на всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
По состоянию на 25 апреля Франция занимает 4-е место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом. В регионе насчитывается более 159 тыс. заражённых, из которых погибло 22 тыс., а выздоровело – 43 тыс. человек.
- 25 апреля 2020
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