Акинфеев — самый преданный футболист топ-10 европейских лиг. Месси — на третьем месте

Веб-сайт Transfermarkt на своей странице в «Инстаграме» представил рейтинг самых преданных своим клубам игроков в десяти главных национальных чемпионатах Европы.

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва) — 17 лет 3 месяца 23 дня

2. Лоик Перрен («Сент-Этьен») — 16 лет 9 месяцев 24 дня

3. Лионель Месси («Барселона») — 16 лет 3 месяца 23 дня

4. Франческо Маньянелли («Сассуоло») — 14 лет 9 месяцев 24 дня

5. Джорджо Кьеллини («Ювентус») — 14 лет 9 месяцев 24 дня

6. Серхио Рамос (мадридский «Реал») — 14 лет 7 месяцев 24 дня

7. Сэмми Боссут («Зюлте-Варегем») — 13 лет 9 месяцев 24 дня

8. Бруно Сориано («Вильярреал») — 13 лет 9 месяцев 24 дня

9. Хави Лопес («Эспаньол») — 13 лет 9 месяцев 22 дня

10. Марсело (мадридский «Реал») — 13 лет 3 месяца, 23 дня.