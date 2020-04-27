Селюк: Кикнадзе считает себя выше Путина, который Семина награждает?

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе после новостей о возможном назначении на пост главного тренера клуба экс-наставника «Партизана» Марко Николича.
«У меня вопрос к господину Кикнадзе: он считает себя выше президента страны? Путин Сёмина награждает, а Кикнадзе считает, что Юрий Палыч не удовлетворяет его амбициям. Он плюет на награду Путина? Хотелось бы услышать внятный ответ от этого проходимца», — написал Селюк на своей странице в «Твиттере».
Ранее сербские СМИ сообщили, что бывший наставник белградского «Партизана» Марко Николич согласовал контракт с московским «Локомотивом».«Чемпионат» первым сообщил о том, что Николич может сменить Сёмина.
Контракт Сёмина с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона. 5 декабря Сёмин указом президента России Владимира Путина был награжден орденом Александра Невского за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.
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