Селюк: Кикнадзе считает себя выше Путина, который Семина награждает?

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе после новостей о возможном назначении на пост главного тренера клуба экс-наставника «Партизана» Марко Николича.

«У меня вопрос к господину Кикнадзе: он считает себя выше президента страны? Путин Сёмина награждает, а Кикнадзе считает, что Юрий Палыч не удовлетворяет его амбициям. Он плюет на награду Путина? Хотелось бы услышать внятный ответ от этого проходимца», — написал Селюк на своей странице в «Твиттере».

Ранее сербские СМИ сообщили, что бывший наставник белградского «Партизана» Марко Николич согласовал контракт с московским «Локомотивом».«Чемпионат» первым сообщил о том, что Николич может сменить Сёмина.



Контракт Сёмина с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона. 5 декабря Сёмин указом президента России Владимира Путина был награжден орденом Александра Невского за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.