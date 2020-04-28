Вице-президент Украинской ассоциации футбола: предложим клубам возобновить сезон 5–6 июня

Вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Олег Протасов рассказал о сроках возобновления сезона в чемпионате страны.
«Если говорить простыми словами, всё зависит от решения руководства страны — Кабинета министров и Министерства здравоохранения, которые утверждают план выхода из карантина. По тем месседжам, которые получаем, думаю, команды смогут начать тренировочный процесс в период с 10 по 20 мая.
Возобновление матчей? Будем обсуждать с клубами даты 5–6 июня. Команды и футболисты хотят играть. Как минимум две недели у них будет на подготовку. Посмотрим, сейчас гонки в этом вопросе нет. У нас есть представления, как доигрывать сезон. Основная цель — прежняя: завершить чемпионат и Кубок в полном объёме, с соблюдением спортивного принципа.
Всё, что от нас требуется, выполним. Повторюсь, УЕФА это УЕФА, а Кабмин это Кабмин. У каждой страны свои внутренние правила. На первом месте будет здоровье украинских граждан, никто не будет принимать поспешных решений», — приводит слова Протасова Meta-ratings.
- 28 апреля 2020
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