Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Футболисты «Химок» пошли на снижение зарплат

Футболисты «Химок» пошли на снижение зарплат
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Генеральный директор подмосковных «Химок» Василий Иванов заявил, что футболисты команды согласились на временное снижение зарплат.

«Пауза в чемпионате оказалась длиннее, чем мы ранее предполагали. Эпидемия коронавируса остановила весь спорт в стране, мы провели переговоры с нашими футболистами и попросили пойти клубу навстречу в это непростое время.

Хочется сказать большое спасибо ребятам. Все наши футболисты понимают непростую ситуацию в Московской области и во всей стране и согласились пойти на понижение зарплат. Зарплаты снизились на 40-50%, в зависимости от суммы», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее футболисты и тренеры «Локомотива» договорились с клубом о снижении зарплат.

Сёмин и футболисты «Локомотива» договорились с клубом о снижении зарплат
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020