Футболисты «Химок» пошли на снижение зарплат
Генеральный директор подмосковных «Химок» Василий Иванов заявил, что футболисты команды согласились на временное снижение зарплат.
«Пауза в чемпионате оказалась длиннее, чем мы ранее предполагали. Эпидемия коронавируса остановила весь спорт в стране, мы провели переговоры с нашими футболистами и попросили пойти клубу навстречу в это непростое время.
Хочется сказать большое спасибо ребятам. Все наши футболисты понимают непростую ситуацию в Московской области и во всей стране и согласились пойти на понижение зарплат. Зарплаты снизились на 40-50%, в зависимости от суммы», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее футболисты и тренеры «Локомотива» договорились с клубом о снижении зарплат.
Сёмин и футболисты «Локомотива» договорились с клубом о снижении зарплат
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