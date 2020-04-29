Футболисты «Химок» пошли на снижение зарплат

Генеральный директор подмосковных «Химок» Василий Иванов заявил, что футболисты команды согласились на временное снижение зарплат.

«Пауза в чемпионате оказалась длиннее, чем мы ранее предполагали. Эпидемия коронавируса остановила весь спорт в стране, мы провели переговоры с нашими футболистами и попросили пойти клубу навстречу в это непростое время.

Хочется сказать большое спасибо ребятам. Все наши футболисты понимают непростую ситуацию в Московской области и во всей стране и согласились пойти на понижение зарплат. Зарплаты снизились на 40-50%, в зависимости от суммы», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее футболисты и тренеры «Локомотива» договорились с клубом о снижении зарплат.