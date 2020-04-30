«Тоттенхэм» обошёл «Ман Сити» в звании самого дорогого клуба АПЛ. «Ливерпуля» нет в тройке

Британское издание Evening Standard со ссылкой на школу менеджмента ливерпульского университета опубликовало данные исследования о стоимости клубов английской Премьер-лиги.
Так, наиболее догостоящим клубом признан лондонский «Тоттенхэм Хотспур», подорожавший за год с £ 1,8 млрд до £ 2,6 млрд. Во многом этому поспособствовало то, что клуб пробился в финал Лиги чемпионов в 2019 году и в очередной раз занял место в четвёрке лучших команд Англии. Также, по сравнению с другими топ-клубами, их зарплата ведомость меньше примерно на £ 150 млн, а уровень доходов в прошлом сезоне увеличился на 21%. При этом клуб тратит на зарплаты лишь 39% своего бюджета. Для сравнения, 84% дохода «Лестера» уходят на зарплаты игроков.
Стоимость клубов английской Премьер-лиги.
Фото: standard.co.uk
Вторым по стоимости в АПЛ стал «Манчестер Сити» (£ 2,2 млрд), а третьим – «Манчестер Юнайтед» (£ 2,1 млрд). Стоит отметить, что в тройке не оказалось победителя прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов – «Ливерпуля», его оценили в £ 1,6 млрд.
Самым дешёвым клубом Премьер-лиги признан «Бормунт», оценённый в £ 99 млн.
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