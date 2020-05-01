Слуцкий: мы с Дзюбой безумно друг друга любим
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своих отношениях с нападающим петербургского «Зенита» и национальной команды России Артёмом Дзюбой.
«Почему мы с Дзюбой троллим друг друга? Потому что мы безумно друг друга любим. И вот в этом наша любовь и проявляется. Конечно, «любим» в кавычках. Это наша форма общения. Мы и в повседневной жизни бесконечно друг друга троллим, и это перенеслось в интернет-пространство, потому что „Инстаграм“ — очень удобная платформа для такого рода дуэлей. Но она всегда возникает спонтанно и основана на чувстве большой дружбы», — приводит слова Слуцкого Sport24.
Напомним, ранее Леонид Слуцкий и Артём Дзюба устроили шуточную перепалку между собой в «Инстаграме».
Слуцкий: Дзюба шутить ни фига не умеет, хотя думает иначе
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