Слуцкий: мы с Дзюбой безумно друг друга любим

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своих отношениях с нападающим петербургского «Зенита» и национальной команды России Артёмом Дзюбой.



«Почему мы с Дзюбой троллим друг друга? Потому что мы безумно друг друга любим. И вот в этом наша любовь и проявляется. Конечно, «любим» в кавычках. Это наша форма общения. Мы и в повседневной жизни бесконечно друг друга троллим, и это перенеслось в интернет-пространство, потому что „Инстаграм“ — очень удобная платформа для такого рода дуэлей. Но она всегда возникает спонтанно и основана на чувстве большой дружбы», — приводит слова Слуцкого Sport24.

Напомним, ранее Леонид Слуцкий и Артём Дзюба устроили шуточную перепалку между собой в «Инстаграме».