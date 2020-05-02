Селюк: проживая за границей, вижу, что Путина уважает весь мир

Футбольный агент Дмитрий Селюк, проживающий в Барселоне (Испания), высказал мнение о президенте России Владимире Путине.



«Я вообще независим от Путина и живу за границей. Общаясь со многими людьми из разных стран, вижу, что лидера России уважает весь мир. Путин может нравиться или нет. Возможно, он делает определённые ошибки.



Но спроецируйте это всё на любое предприятие. Знаем, как это бывает. Хозяин предприятия хочет, чтобы оно процветало, особенно если речь идёт о частной компании. Он даёт указания, но есть нерадивые работники, которые, к сожалению, выполняют всё с точностью до наоборот», — цитирует Селюка Sport24.

Ранее Дмитрий раскритиковал вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова за высказывание о российском правительстве.