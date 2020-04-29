Селюк — о Фролове: рабы на «Феррари» не ездят! Уверен, с ним должны разорвать контракт

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова за высказывание про российское правительство. В частности, голкипер сказал: «на народ им наплевать. Нужны как рабы, рабочая сила».



«Более глупое высказывание от футболиста сложно придумать. Хоть Слуцкий и говорит, что как гражданин Фролов имеет право говорить то, что хочет. Но надо понимать, что он играет в команде со стопроцентным государственным обеспечением и получает там зарплату — причём регулярно. Он ругает тех, кто платит ему зарплату, и ловит на этом хайп.



Считаю, футбол должен быть вне политики. Если бы он дал это интервью перед и после матча, то мог бы быть жёстко наказан. Но так как он дал интервью в частной жизни, юридически он ненаказуем. Ни клубом, ни со стороны. Но Фролову надо было сказать, какую сумму и на протяжении скольких лет он зарабатывал от государства, как он купил на эти деньги «Феррари». А потом бы уже говорил о том, как плохо живётся народу. Не ему это говорить. Рабы на «Феррари» не ездят! Уверен, что «Крылья Советов» должны разорвать контракт с человеком, который подставил практически всё руководство клуба в этой ситуации», — цитирует Селюка Sport24.



Напомним, после высказывания Фролова «Крылья Советов» сообщили, что футболист будет оштрафован, однако позднее формулировка была изменена. В новой версии заявления говорится, что его накажут.



Фролов также рассказал об отношении к политику Алексею Навальному и телеведущему Владимиру Соловьёву.



32-летний голкипер выступает за «Крылья Советов» с этого года, а ранее защищал цвета «Сочи», «Оренбурга», «Балтики», «Кубани», «Динамо», «Сахалина», «Мордовии», «Знамени Труда» и «Торпедо».

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