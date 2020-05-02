Радимов — о Газзаеве: понаделал делишек во Владикавказе и позарился на мировой футбол?

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал высказывание бывшего главного тренера сборной России и «Алании», депутата Госдумы Валерия Газзаева о системе «весна — осень».
«Я так понимаю, товарищ депутат во Владикавказе свои делишки понаделал — и теперь позарился на мировой футбол? Не уверен, что его, б… ь, туда пустят после того, что он натворил с «Аланией». Напомнил бы ему, что молчание — золото. Уж точно не тебе советы давать», — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».
Ранее Газзаев поддержал предложение вице-президента ФИФА Виктора Монтальяни рассмотреть возможность проведения следующего сезона по системе «весна — осень». По словам Газзаева, нужно узнать мнение всех национальных футбольных федераций.
Монтальяни заявил, что организация рассмотрит возможность перехода на систему «весна-осень», чтобы проводить сезон в течение одного календарного года.
- 2 мая 2020
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