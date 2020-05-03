«Рой Джонс!» Болельщики оценили имидж Ари

34-летний бразилец с российским паспортом, выступающий за «Краснодар» и сборную России – Ари, опубликовал в «Инстаграме» фото в игровой майке баскетбольного клуба «Кливленд Кавальерс».
«Возможность, как правило, приходит после напряженной работы», — подписал фото Ари.
Публикацию можно посмотреть в «инстаграме».
Под этим постом появилось комментариев от поклонников футболиста: «Рой Джонс младший!», «Стиль отца», «Тебе идёт, братуха!», «похож на Уилла Смитта».
Ари защищает цвета «Краснодара» с 2013 года. Ранее бразилец выступал за московский «Спартак», нидерландский «АЗ Алкмар», шведский «Кальмар» и бразильскую «Форталезу». Сезон-2017/2018 Ари провёл в московском «Локомотиве», куда перешёл на правах аренды. Вместе с «железнодорожниками» форвард стал чемпионом Российской Премьер-Лиги. В текущем сезоне он провёл 23 матча за «Краснодар» во всех турнирах, отметившись 8 забитыми мячами и 6 результативными передачами.
На «Чемпионате» доступно видео, как Ари постриг друга в стиле Роналдо
- 3 мая 2020
-
04:47
-
04:28
-
04:14
-
04:00
-
03:44
-
03:10
-
02:48
-
01:50
-
01:02
-
01:00
-
00:48
-
00:23
-
00:10
-
00:06
- 2 мая 2020
-
23:53
-
23:27
-
23:24
-
23:07
-
22:51
-
22:45
-
22:20
-
22:06
-
21:59
-
21:47
-
21:19
-
21:08
-
20:49
-
20:42
-
20:25
-
20:07
-
19:55
-
19:50
-
19:42
-
19:28
-
19:22