«Рой Джонс!» Болельщики оценили имидж Ари

34-летний бразилец с российским паспортом, выступающий за «Краснодар» и сборную России – Ари, опубликовал в «Инстаграме» фото в игровой майке баскетбольного клуба «Кливленд Кавальерс».

«Возможность, как правило, приходит после напряженной работы», — подписал фото Ари.

Публикацию можно посмотреть в «инстаграме».

Под этим постом появилось комментариев от поклонников футболиста: «Рой Джонс младший!», «Стиль отца», «Тебе идёт, братуха!», «похож на Уилла Смитта».



Ари защищает цвета «Краснодара» с 2013 года. Ранее бразилец выступал за московский «Спартак», нидерландский «АЗ Алкмар», шведский «Кальмар» и бразильскую «Форталезу». Сезон-2017/2018 Ари провёл в московском «Локомотиве», куда перешёл на правах аренды. Вместе с «железнодорожниками» форвард стал чемпионом Российской Премьер-Лиги. В текущем сезоне он провёл 23 матча за «Краснодар» во всех турнирах, отметившись 8 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

На «Чемпионате» доступно видео, как Ари постриг друга в стиле Роналдо