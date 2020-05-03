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Маркос Рохо нарушил карантин в Аргентине. Он играл с друзьями в карты и курил

Маркос Рохо нарушил карантин в Аргентине. Он играл с друзьями в карты и курил
Футбол / Южная Америка 0

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо, выступающий на правах аренды за «Эстудиантес», нарушил карантин, объявленный из-за пандемии коронавируса, сообщает Metro.

По информации источника, Рохо находится в Аргентине. Накануне игрок был замечен в компании брата и нескольких друзей. Молодые люди отдыхали, играли в карты и курили сигареты. Эпизод попал на камеру, однако позже видео было удалено. Напомним, карантин в Аргентине, который действует с середины марта, продлён до 10 мая.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Аргентины. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 245 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,1 млн человек.

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