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«С днём рождения». Александр Соболев поздравил «Крылья Советов» с 78-летием первого матча

«С днём рождения». Александр Соболев поздравил «Крылья Советов» с 78-летием первого матча
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, выступающий на правах аренды за московский «Спартак», в «сториз» своего «инстаграма» поздравил самарский клуб.

«С днём рождения, „Крылья Советов“, — написал футболист, опубликовав фото с матча самарцев.

78 лет назад, 3 мая 1942 года, состоялся первый матч «Крыльев Советов». Самарский клуб был основан 12 апреля 1942-го.

Соболев перешёл в «Спартак» в январе 2020 года из самарских «Крыльев Советов» на правах аренды за € 500 тыс. В нынешнем сезоне 23-летний футболист в составе «Спартака» принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги (два — в основном составе), стал автором одной голевой передачи и получил одну жёлтую карточку. Кроме того, Соболев провёл один матч в Кубке России и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего с «Крыльями Советов» действует до 31 декабря 2021 года.

Евгений Фролов поздравил «Крылья Советов» с 78-летием первого матча
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