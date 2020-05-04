Шалимов — о «письме 14»: одному товарищу надо было молчать или говорить с нами — не стал

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов ответил на критику болельщиков, которые припомнили ему «Письмо четырнадцати».
В ноябре 1993 года по инициативе Шалимова от имени 14 игроков сборной России было написано письмо на имя советника Президента РФ по спорту Шамиля Тарпищева с требованием отстранить от команды главного тренера Павла Садырина и назначить вместо него Анатолия Бышовца. Также игроки требовали увеличения премий за выход в финальную часть ЧМ-1994.
«А не вы ли в 94-м году на ЧМ ныли, чтобы вам денег больше дали и из-за этого слили тот самый чемпионат мира? Или вы были бомжом в тот период?» — написал болельщик в комментариях в «инстаграме» Шалимова.
«Я получал тогда $ 100 тыс. в месяц в „Интере“! Ты о чём, идиотина?! Чтобы всё было нормально, одному господину надо было или молчать, или поговорить с нами. Не соизволил», — ответил ему тренер.
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