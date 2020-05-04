Жоау Мариу опубликовал фото с матерью в пустыне

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому «Интеру» опубликовал фотографию с матерью.
На фото Мариу с мамой Лидией Костой находятся в пустыне.
«Счастливый день», — написал Мариу в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Жоау Мариу
Мариу является воспитанником «Спортинга», цвета которого он защищал с 2011 по 2016 год, после чего перешёл в «Интер». За «Локомотив» полузащитник выступает на правах аренды с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате России, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Аренда Жоау Мариу истекает 30 июня, после чего он должен вернуться в «Интер».
Практически во всём мире приостановлен футбольный сезон из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 246 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,1 млн человек.
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