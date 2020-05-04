Алькантара: Коутиньо феномен. Надеемся, что он будет в «Баварии» в следующем сезоне

Испанский полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара поделился мнением о хавбеке «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающего на правах аренды за мюнхенский клуб.

«Я его хорошо знаю, он очень хороший. Я видел, как он играл, когда ему было 12 лет. Я играл против него в Бразилии. У него есть всё. Мне нравится играть с игроками высокого уровня, и он феномен. Он отличный парень, очень трудолюбивый, с непревзойденной техникой и невероятным ударом. Игроки переживают хорошие моменты, а иногда не очень хорошие. Он приносит много «Баварии». Мы надеемся, что он будет здесь и в следующем сезоне», — приводит слова Алькантара Sport.es.

В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 22 матчах немецкой Бундеслиги, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт Коутиньо с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года. Сезон в немецкой Бундеслиге приостановлен из-за пандемии коронавируса.