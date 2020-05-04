Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Владимир Рыков организовал бесплатное питание для новосибирских медиков

Владимир Рыков организовал бесплатное питание для новосибирских медиков
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Динамо» Владимир Рыков договорился с одним из заведений общепита и оплатил ежедневную доставку обедов для всего персонала Новосибирской городской клинической больницы № 11. Горячее питание будут привозить в медучреждение на протяжении 10 дней, сообщает «АСТ-54» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня на плечи наших медицинских работников выпала самая тяжёлая нагрузка, им приходится работать практически в круглосуточном режиме. Захотелось как-то поддержать их в этот сложный период. Друзья помогли мне организовать доставку горячего питания в Городскую клиническую больницу № 11 в моём родном Новосибирске. Хочется выразить огромную благодарность всем медикам, которые обеспечивают здоровье каждого из нас», — сказал футболист.

Фото можно посмотреть на странице «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Рыков — уроженец Новосибирска. С 2005 по 2006 год защитник играл за местный клуб «Чкаловец».

Игорь Шалимов: каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Ради чего вам помогать?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020