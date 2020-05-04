Владимир Рыков организовал бесплатное питание для новосибирских медиков

Защитник московского «Динамо» Владимир Рыков договорился с одним из заведений общепита и оплатил ежедневную доставку обедов для всего персонала Новосибирской городской клинической больницы № 11. Горячее питание будут привозить в медучреждение на протяжении 10 дней, сообщает «АСТ-54» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня на плечи наших медицинских работников выпала самая тяжёлая нагрузка, им приходится работать практически в круглосуточном режиме. Захотелось как-то поддержать их в этот сложный период. Друзья помогли мне организовать доставку горячего питания в Городскую клиническую больницу № 11 в моём родном Новосибирске. Хочется выразить огромную благодарность всем медикам, которые обеспечивают здоровье каждого из нас», — сказал футболист.
Фото можно посмотреть на странице «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Рыков — уроженец Новосибирска. С 2005 по 2006 год защитник играл за местный клуб «Чкаловец».
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