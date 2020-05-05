Тони Паркер подтвердил, что станет президентом «Лиона»
Французский разыгрывающий Тони Паркер, выступавший за клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» и «Шарлотт Хорнетс», подтвердил, что станет президентом французского «Лиона» после того, как нынешний президент клуба Жан-Мишель Оляс покинет свой пост в 2023 году.
«Во-первых, это правда и это огромная честь для меня. Никогда в жизни не думал, что что-то подобное случится со мной. Это потрясающая возможность. «Лион» – одна из 50 лучших команд в мире. У них одна из лучших инфраструктур и большой бюджет. Это прекрасная возможность вырасти и получить один из лучших продуктов", — приводит слова Паркера The Undefeated.
Тони Паркер уже является президентом французского баскетбольного клуба «Виллербан».
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