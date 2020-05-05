Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тони Паркер подтвердил, что станет президентом «Лиона»

Тони Паркер подтвердил, что станет президентом «Лиона»
Футбол / Франция 0

Французский разыгрывающий Тони Паркер, выступавший за клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» и «Шарлотт Хорнетс», подтвердил, что станет президентом французского «Лиона» после того, как нынешний президент клуба Жан-Мишель Оляс покинет свой пост в 2023 году.

«Во-первых, это правда и это огромная честь для меня. Никогда в жизни не думал, что что-то подобное случится со мной. Это потрясающая возможность. «Лион» – одна из 50 лучших команд в мире. У них одна из лучших инфраструктур и большой бюджет. Это прекрасная возможность вырасти и получить один из лучших продуктов", — приводит слова Паркера The Undefeated.

Тони Паркер уже является президентом французского баскетбольного клуба «Виллербан».

Футболист «ПСЖ» стал чемпионом Франции, проведя на поле всего одну минуту
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020