Тони Паркер подтвердил, что станет президентом «Лиона»

Французский разыгрывающий Тони Паркер, выступавший за клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» и «Шарлотт Хорнетс», подтвердил, что станет президентом французского «Лиона» после того, как нынешний президент клуба Жан-Мишель Оляс покинет свой пост в 2023 году.

«Во-первых, это правда и это огромная честь для меня. Никогда в жизни не думал, что что-то подобное случится со мной. Это потрясающая возможность. «Лион» – одна из 50 лучших команд в мире. У них одна из лучших инфраструктур и большой бюджет. Это прекрасная возможность вырасти и получить один из лучших продуктов", — приводит слова Паркера The Undefeated.

Тони Паркер уже является президентом французского баскетбольного клуба «Виллербан».